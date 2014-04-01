В МУС заявили о готовности восстановить отношения с США

Ранее Вашингтон отменил введенные Трампом рестрикции в отношении инстанции.

В Международном уголовном суде заявили о готовности восстановить конструктивные отношения с США после того, как администрация президента Джо Байдена сняла с инстанции ограничения, ранее наложенные Дональдом Трампом. Об этом сообщается в распространенном официальном заявлении МУС.

МУС приветствует решение администрации США снять санкции, под которые попадали прокурор Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства Факисо Мочочоко, а также визовые ограничения в отношении определенных сотрудников. текст документа

В МУС считают, что Вашингтон вносит значимый вклад в соблюдение международного уголовного права, поэтому инстанция надеется на продолжение традиции сотрудничества, основанной на взаимном уважении.

Напомним, что санкции США против МУС введены в сентябре 2020 года. В текущем году государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил прессе, что рестрикции будут отменены, так как признаны новой администрацией неуместными и неэффективными. При этом Вашингтон не согласен с судебным постановлением МУС в вопросе Афганистана и Палестины.

Лавров: Международный уголовный суд дискредитировал себя.

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