В МОК заявили о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду россиян

Отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже атлеты из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций. Соответствующее заявление сделал на пресс-конфренции с журналистами официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Эксперт объяснил, что пока что не знает деталей этого решения, поэтому может говорить только общие слова по теме.
Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую.
Марк Адамс, пресс-секретарь МОК
Напомним, что восьмого декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия летней Олимпиаде-2024 года в париже. Спортсмены смогут принять участие в состязаниях в нейтральном статусе. При этом национальные команды не будут допущены до всех категорий.
ОКР полностью прекратил финансирование нейтрализованных спортсменов.
Фото и видео: YouTube / IOC Media
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