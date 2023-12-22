В МОК заявили о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду россиян

Марк Адамс рассказал о решении в отношении белорусских и российских атлетов.

Отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже атлеты из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций. Соответствующее заявление сделал на пресс-конфренции с журналистами официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс. Эксперт объяснил, что пока что не знает деталей этого решения, поэтому может говорить только общие слова по теме.

Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую. Марк Адамс, пресс-секретарь МОК

Напомним, что восьмого декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия летней Олимпиаде-2024 года в париже. Спортсмены смогут принять участие в состязаниях в нейтральном статусе. При этом национальные команды не будут допущены до всех категорий.

ОКР полностью прекратил финансирование нейтрализованных спортсменов.

Фото и видео: YouTube / IOC Media