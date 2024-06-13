В МОК оценили перспективы участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2026 года

Кит Макконнелл рассказал о взаимодействии с НХЛ.

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает работу по вопросу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2026 года и достиг определенных результатов. Об этом журналистам заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

После заявлений НХЛ состоялись очень продуктивные обсуждения и установился настоящий дух партнерства. Вы представляете, сколько деталей предстоит проработать... Работа продолжается, но в очень хорошем настроении, с достижением очень хорошего прогресса в проработке деталей. Кит Макконнелл, спортивный директор МОК

Напомним, что 2 февраля 2024 года НХЛ объявила публично о том, что профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали основные принципы, касающиеся участия спортсменов на двух ближайших зимних Олимпиадах. Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. На время проведения Олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков.

В МОК рассказали об условиях допуска атлетов из ЦСКА и "Динамо" к Олимпиаде.

Фото и видео: YouTube / IOC Media