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В МИД Украины объяснили отказ от подписания "формулы Штайнмайера" техническим недоразумением
Сегодня, 15:12
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nastya960

В МИД Украины объяснили отказ от подписания "формулы Штайнмайера" техническим недоразумением

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Также представитель от Украины высказал некоторые замечания, которые должны быть позже обработаны.  

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую "формулу Штайнмайера". Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде" объяснил, почему так произошло.

Министр отметил, что контактная группа должна была подписать документы, но возникло техническое недоразумение. Также представитель от Украины высказал некоторые замечания, которые должны быть позже обработаны.  

"Формула Штайнмайера" оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений. Два дня назад Украина отказалась подписывать данный документ.

Ранее президент Эстонии рассказала об усталости Европы от Украины.

Теги: украина, формула штайнмайера
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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