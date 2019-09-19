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Президент Эстонии рассказала об усталости Европы от Украины

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Украина не перестает быть коррумпированной страной.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала об усталости Европы от Украины. Данное заявление она сделала в интервью "Европейской правде".

Причина этой усталости в том, что в течение многих лет Европа дает советы и не видит, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, а ее экономика – менее олигархической.

Также Керсти Кальюлайд отметила, что часть государств – членов Евросоюза все равно "поступится интересами Киева" ради выгодных экономических отношений с Москвой".

Ранее на Piter.TV: Украина предложит России новый контракт по транзиту газа.

Видео: YouTube/ Факти ICTV

 

 

Теги: евросоюз, украина, эстония
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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