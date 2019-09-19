Президент Эстонии рассказала об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала об усталости Европы от Украины. Данное заявление она сделала в интервью "Европейской правде".
Причина этой усталости в том, что в течение многих лет Европа дает советы и не видит, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, а ее экономика – менее олигархической.
Также Керсти Кальюлайд отметила, что часть государств – членов Евросоюза все равно "поступится интересами Киева" ради выгодных экономических отношений с Москвой".
Ранее на Piter.TV: Украина предложит России новый контракт по транзиту газа.
Видео: YouTube/ Факти ICTV
Обсуждение ( 0 )