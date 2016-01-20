Украина предложит России новый контракт по транзиту газа

Встреча сторон пройдет 19 сентября в Брюсселе.

Украинские политики рассказали о решениях, которые будут приняты ради подписания с россией договоренности по транзитному газу. Известно, что Киев поддержал предложения Евросоюза по объемам и срокам провозимого через страну ресурса. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Мы приняли необходимые решения, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы и возможность подписания договора согласно требованиям третьего энергетического пакета и европейского законодательства прокомментировал ситуацию спикер

Политик добавил, что в ближайшее время будет проведена трехсторонняя консультация по газу. В ней кроме России и Украины будет участвовать Европейская комиссия. Встреча между дипломатами должна состояться в Брюсселе 19 сентября.

От российской стороны в ней будет участвовать глава "Газпрома" Алексей Миллер. От Украины заявлен руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев. До этого Евросоюз согласился на двусторонние встречи с обеими странами.

Предположительно в Брюсселе делегатам предложат заключить новый контракт на 10 лет. Обязательным условием станет прокачка не менее 60 млрд кубометров газа в год.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава ДНР заявил о желании войти в состав России.

Видео: YouTube/Газпром нефть