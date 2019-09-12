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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

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В планах главы Республики есть интеграция в российское пространство.

Глава Донецкой Народной Республики заявил о желании войти в состав России на правах федерального округа. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте главы республики 11 сентября. 

Накануне Денис Пушилин встретился в Москве с политологами, блогерами и журналистами из разных уголков России.

"Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа",

- сказал глава ДНР. 

Политик признался, что до указа Президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощенной системе настроения у людей были не такими оптимистичными, как сейчас. Однако желающих получить российский паспорт оказалось очень много. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Украина хочет вернуть еще 113 граждан, удерживаемых на территории России

Видео: Денис Пушилин / YouTube 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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