Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

В планах главы Республики есть интеграция в российское пространство.

Глава Донецкой Народной Республики заявил о желании войти в состав России на правах федерального округа. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте главы республики 11 сентября.

Накануне Денис Пушилин встретился в Москве с политологами, блогерами и журналистами из разных уголков России.

"Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа", - сказал глава ДНР.

Политик признался, что до указа Президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощенной системе настроения у людей были не такими оптимистичными, как сейчас. Однако желающих получить российский паспорт оказалось очень много.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Украина хочет вернуть еще 113 граждан, удерживаемых на территории России.

Видео: Денис Пушилин / YouTube