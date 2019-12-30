В МИД России вызвали японского советника из-за выставки про Курилы

Выставка пропагандировала позицию Японии по поводу южных Курильских островов.

В российский МИД вызвали советника-посланника посольства Японии после открытия в Токио спорной выставки. Экспозиция обосновывает территориальные претензии Страны восходящего солнца по поводу российских южных Курильских островов. Об этом 28 января сообщил официальный сайт МИДа.

В Токио неделю назад начала работу выставка "Территория и суверенитет", организованная при поддержке властей. Представленные экспонаты, среди которых есть пропагандирующие материалы, обосновывают позицию Японии насчет Курил, а она отлична от России.

В МИДе отметили, что снова видят в этом нежелание Японии признать итоги Второй мировой войны. Суверенитет России над южными Курилами неоспорим, а японская выставка только портит двусторонние отношения.

Ранее в России задержали японца за попытку получить секретные данные.