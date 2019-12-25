В МИД России объяснили восстановление военных объектов в Арктике

Активность России в Арктике будет обсуждена на саммите НАТО.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов прокомментировал восстановление военных объектов в Арктике. Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее официальный представитель Североатлантического Альянса Оана Лунгеску заявила, что Россия в настоящее время проявляет усиленную военную активность в Арктике, чего не наблюдалось со времен "холодной войны". Эта тема будет обсуждена в ходе саммита НАТО этим летом.

По словам Корчунова, Россия пытается укрепиться в Арктике с целью обеспечения обороноспособности страны на этом направлении, что важно для нацбезопасности и экономики РФ.

Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении. Николай Корчунов, старшее должностное лицо Арктического совета

Он подчеркнул, в Арктической зоне производятся свыше десяти процентов ВВП и более двадцати процентов экспорта России. Корчунов также напомнил, что активность России в Арктике не угрожает мировой безопасности и не нарушает никаких международных обязательств.

Ранее Лавров призвал рассматривать Арктику как территорию мира и стабильности.

Фото: Piter.tv