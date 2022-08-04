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В МИД Китая назвали учения у Тайваня предупреждением провокаторам

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Пекин считает свои действия справедливыми и необходимыми для обеспечения безопасности страны.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала учения у Тайваня предупреждением провокаторам. Об этом он заявила на брифинге.

По словам Чуньин, соответствующие действия Пекина справедливы и необходимы для обеспечения безопасности страны. Она подчеркнула, что эти действия соответствуют международному праву и внутреннему законодательству.

Также дипломат заявила, что учения направлены против сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня.

Ранее мы сообщали, что Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня.

Видео: YouTube / 东方卫视环球交叉点

Теги: мид китая, тайвань, хуа чуньин
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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