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В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе
Сегодня, 11:33
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matveyvn

В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе

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Если французский и европейский регуляторы одобрят российский препарат, то блокировок не будет.

В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе. С заявлением выступил глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, если французский и европейский регуляторы одобрят российский препарат, то блокировок не будет, его запустят в гражданское применение.

Вакцина не имеет национальности. Важно, чтобы препарат был действующим.

Жан-ИВ Ле Дриан, глава МИД Франции

Ранее мы писали, что ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона.

Теги: вакцина от коронавируса, мид франции, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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