В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе. С заявлением выступил глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан.
По его словам, если французский и европейский регуляторы одобрят российский препарат, то блокировок не будет, его запустят в гражданское применение.
Вакцина не имеет национальности. Важно, чтобы препарат был действующим.
Жан-ИВ Ле Дриан, глава МИД Франции
Ранее мы писали, что ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона.
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