Если французский и европейский регуляторы одобрят российский препарат, то блокировок не будет.

В МИД Франции оценили возможность применения "Спутника V" в Европе. С заявлением выступил глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, если французский и европейский регуляторы одобрят российский препарат, то блокировок не будет, его запустят в гражданское применение.

Вакцина не имеет национальности. Важно, чтобы препарат был действующим. Жан-ИВ Ле Дриан, глава МИД Франции

Ранее мы писали, что ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона.