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В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге в ночь на понедельник
Сегодня, 13:52
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В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге в ночь на понедельник

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Горожан призвали соблюдать осторожность этой ночью.

Ночью в Петербурге поднимется сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", порывы будут достигать 15 м/с. В Северной столице меняется погода. Завтра, 19 декабря, в город придет потепление

Горожан призвали соблюдать осторожность этой ночью. Лучше убрать все вещи с балконов. Автомобили рекомендуется поставить в гараж или в места, отдаленные от деревьев. Не стоит передвигаться под шаткими конструкциями и деревьями. 

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, что думает про погоду в Петербурге на Новый год.

Фото:  pexels

Теги: ветер, непогода, погода в петербурге, шторм
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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