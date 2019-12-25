В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге в ночь на понедельник

Горожан призвали соблюдать осторожность этой ночью.

Ночью в Петербурге поднимется сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", порывы будут достигать 15 м/с. В Северной столице меняется погода. Завтра, 19 декабря, в город придет потепление.

Горожан призвали соблюдать осторожность этой ночью. Лучше убрать все вещи с балконов. Автомобили рекомендуется поставить в гараж или в места, отдаленные от деревьев. Не стоит передвигаться под шаткими конструкциями и деревьями.

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