Синоптик рассказал, что думает про погоду в Петербурге на Новый год

Александр Колесов считает, что прогноз будет меняться, пока не установится устойчивая погода.

Синоптик Александр Колесов рассказал, какую погоду ожидать в Петербурге в Новый год. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Вчера по такому прогнозу в Новый годы в Санкт-Петербурге был устойчивый температурный плюс с дождем, под влиянием циклона, сегодня расчеты дают устойчивый минус … И так будет еще много раз, так что можете сами отслеживать в своих гаджетах. Александр Колесов, синоптик

Специалист отметил, что пока говорить о погоде в Новый год рано. Сначала нужно дождаться устойчивых климатических условий, тогда можно будет сделать прогноз.

Ранее на Piter.tv: сегодня погода в Петербурге окажется под влиянием холодного антициклона.

Фото: pexels.com