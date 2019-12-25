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Синоптик рассказал, что думает про погоду в Петербурге на Новый год
Сегодня, 9:46
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Синоптик рассказал, что думает про погоду в Петербурге на Новый год

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Александр Колесов считает, что прогноз будет меняться, пока не установится устойчивая погода.

Синоптик  Александр Колесов рассказал, какую погоду ожидать в Петербурге в Новый год. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Вчера по такому прогнозу в Новый годы в Санкт-Петербурге был устойчивый температурный плюс с дождем, под влиянием циклона, сегодня расчеты дают устойчивый минус … И так будет еще много раз, так что можете сами отслеживать в своих гаджетах.

Александр Колесов, синоптик

Специалист отметил, что пока говорить о погоде в Новый год рано. Сначала нужно дождаться устойчивых климатических условий, тогда можно будет сделать прогноз.  

Ранее на Piter.tv: сегодня погода в Петербурге окажется под влиянием холодного антициклона.

Фото: pexels.com

Теги: александр колесов, погода в новый год, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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