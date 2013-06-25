В Ленобласти слесарь попал в реанимацию после возгорания в котельной

Вместе с коллегой мужчина готовил к монтажу воздушный короб вентилятора поддува котла.

В Ленинградской области 60-летний слесарь попал в больницу после случайного поджога на рабочем месте. Он находится в реанимации с ожогами I, II и III степени, стало известно Piter.tv.

Вместе с коллегой мужчина готовил к монтажу воздушный короб вентилятора поддува котла. Слесарь намочил тряпку дизельным топливом и поджёг её. После этого раздался хлопок, и началось возгорание. Коллеги начали тушить одежду на мужчине, но он всё же получил серьёзные ожоги.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В мае в деревне Новосергиевка Всеволожского района при проведении сварочных работ произошел разрыв морского понтона. В результате погибли трое разнорабочих (37, 41, 50 лет).Также пострадали три человека.

Фото: Piter.tv