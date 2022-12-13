В Ленобласти полиция изъяла 6 тысяч бутылок контрафактного сидра

Нелегальный товар хранился в производственных помещениях неподалеку от деревни Большое Тешково.

Сотрудники экономической полиции совместно с полицейскими Волосовского района Ленобласти и специалистами Росалкогольрегулирования в рамках профилактической операции "Алкоголь" обнаружили крупный склад с партией контрафактного сидра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нелегальный товар хранился в производственных помещениях неподалеку от деревни Большое Тешково. Полицейские обнаружили почти 6 тысяч бутылок с алкогольным напитком сомнительного происхождения.

Установлено, что данные помещения арендовала одна из оптовых торговых компаний, представители которой не смогли предоставить каких-либо документов, подтверждающих легальность производства и оборота обнаруженного спиртного. В единой государственной информационной системе данная продукция также учтена не была.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Ранее в Колпино нашли подпольный цех, откуда изъяли 1500 литров алкоголя и 800 литров спирта. Затем в Тосненском районе нашли ещё два подпольных цеха по производству алкоголя.

Фото и видео: пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области