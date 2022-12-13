В Тосненском районе нашли ещё два подпольных цеха по производству алкоголя

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будут возбуждены уголовные дела.

В Тосненском районе Ленобласти полицейские нашли ещё два производства контрафактного спиртного. Ранее незаконное производство было пресечено в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Федоровском городском поселении, в ангаре на Почтовой улице оперативники обнаружили и изъяли почти две тысячи литров готовой к реализации спиртосодержащей продукции, разлитой по пластиковым канистрам, а также 600 литров спиртосодержащей жидкости в трех пластиковых 200-литровых бочках. На месте были задержаны пять иностранных граждан.

Второй подпольный цех располагался в деревне Ям-Ижора. Там полицейские изъято около 3,5 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, большая часть из которой уже была разлита в стеклянные бутылки с этикетками известных производителей водки и подготовлена к реализации. Там же сотрудники полиции обнаружили большое количество федеральных специальных марок с признаками подделки.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будут возбуждены уголовные дела. Устанавливаются организаторы незаконного бизнеса и каналы сбыта контрафакта.

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Фото и видео: пресс-служба МВД