В Ленобласти пойман мужчина, искалечивший местного жителя

Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Кингисеппском районе мужчина покалечил местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 17 ноября. Инцидент произошел в районе кафе на улице Воровского дома,19. Граждане забили тревогу, увидев 28-летнего местного жителя. С ранением глаза в удовлетворительном состоянии он был отправлен в больницу. Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства произошедшего и разыскивать преступника.

В результате 18 ноября в 02:25 у этого же дома им удалось задержать 24-летнего гражданина. Он был изобличен в содеянном и задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти провели рейд на соблюдение правил перевозок автобусами.