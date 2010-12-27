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В Ленобласти пойман мужчина, искалечивший местного жителя
Сегодня, 12:36
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В Ленобласти пойман мужчина, искалечивший местного жителя

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Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Кингисеппском районе мужчина покалечил местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 17 ноября. Инцидент произошел в районе кафе на улице Воровского дома,19. Граждане забили тревогу, увидев 28-летнего местного жителя. С ранением глаза в удовлетворительном состоянии он был отправлен в больницу. Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства произошедшего и разыскивать преступника.

В результате 18 ноября в 02:25 у этого же дома им удалось задержать 24-летнего гражданина. Он был изобличен в содеянном и задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти провели рейд на соблюдение правил перевозок автобусами.

Фото: pixabay.com

Теги: избиение, кингисепп, кингисеппский район, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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