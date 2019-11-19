В Ленобласти провели рейд на соблюдение правил перевозок автобусами

Профилактическая операция "Автобус" проводилась в период с 11 по 18 ноября.

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранительные органы пришли с проверкой в местные автобусы. Они проверяли соблюдение правил пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские проверили 148 автобусов. Было выявлено 85 нарушений ПДД, 48 автобусов оказались непригодными к эксплуатации. Около 78 водителей категории "D" получили административные штрафы. В основном они использовали транспортное средство при наличии неисправностей и общались по телефону, когда были за рулем. Кроме того, 7 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Юридическое лицо, осуществляющее перевозку пассажиров, получило предписание.

Напомним, что подобный рейд проводился в октябре 2019 года. Тогда 105 водителей получили административные штрафы, а стражи порядка выявили более 100 нарушений ПДД. Порядка 90 автобусов были списаны из-за неисправности.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти школа-интернат "Летово" запустила бесплатную образовательную онлайн-платформу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти