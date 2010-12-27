В Ленобласти школа-интернат запустила бесплатную образовательную онлайн-платформу

Учащиеся 5-8 классов получат возможность пройти диагностику знаний по программе учреждения и наиболее качественно подготовиться к научно-исследовательским конкурсам и олимпиадам. Диагностические задания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС.

В школе "Летово" состоялся запуск бесплатной образовательной онлайн-платформы. Об этом сообщила пресс-служба школы-интерната.

В "Летово.Онлайн" заложены знания разного уровня сложности: начиная со школьной программы и заканчивая углубленными олимпиадными знаниями. Школьники могут пройти тесты по базовым школьным предметам, проанализировать свой уровень и получить индивидуальную рекомендацию, чтобы потом получить еще более лучший результат. Кроме того, в "Летово.Онлайн" включены различные предметы педагогов с большим стажем подготовки победителей школьных олимпиад.

Концепция образовательной платформы "Летово.Онлайн" созвучна общим трендам цифровизации образования в России, направленной на персонализацию образовательной траектории, использование Big Data и адаптивных технологий, а также повышение уровня доступности качественного образования для всех школьников России.

Ранее Piter.TV сообщил, что чиновники и омбудсмен ответят на вопросы жителей Ленобласти о льготных лекарствах.

Фото: pixabay.com