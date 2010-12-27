Чиновники и омбудсмен ответят на вопросы жителей Ленобласти о льготных лекарствах

У жителей Ленобласти появится возможность пообщаться о льготных лекарствах с чиновниками и омбудсменом. Об этом пишет online47 со ссылкой на сообщение аппарата омбудсмена.
Позвонить и задать вопросы можно будет 28 ноября с 10:00 до 14:00. Жители региона смогут прокомментировать ситуацию с льготными медикаментами Сергею Шабанову.
Если в 2019 году вы столкнулись с проблемами, связанными с несвоевременным получением или отсутствием лекарств в льготных аптеках ваших населенных пунктов, сообщите об этом,
- заявил Сергей Шабанов, Уполномоченный по правам человека.
Телефоны горячей линии: 8(812)916-50-63 , 8(812)296-60-19
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Фото: pixabay.com
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