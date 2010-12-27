Туристические проекты Ленобласти получили награды на Russian Event Awards

Областные участники получили награды в номинациях «Лучшее событие в области гастрономического туризма», «Лучший региональный календарь туристических событий» и «Лучший региональный ТИЦ – организатор туристических событий».

Три туристических проекта Ленобласти стали лауреатами премии Russian Event Awards. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Призовые места в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards достаются областным проектам не первый раз. В этом году в конкурсе участвовал 51 региона России с 217 проектами. Помимо этого за победу боролись два зарубежных проекта в лице Латвии и Республики Беларусь.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что самое главное "не останавливаться на достигнутом". Сейчас основной упор необходимо делать на реализацию лучших практик по привлечению туристов. В 2020 году на территории Ленобласти запланировано уже более 500 мероприятий.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленинградской области среди юных пожарных выбрали лучшие коллективы.

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