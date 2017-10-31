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В Ленинградском зоопарке обитателей накормят тыквами

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м. Весь день наши гости смогут наблюдать за кормлениями мелких и крупных хищников, приматов, рептилий, грызунов и многих других питомцев зоопарка.

В преддверии праздника Хэллоуин в Ленинградском зоопарке проходит "День Тыквы". Об этом говорится в официальной группе "Вконтакте".

Помимо своей удивительной красоты, тыква является источником клетчатки, витаминов, белков и других полезных качеств, которые необходимы животным. Весь день наши гости смогут наблюдать за кормлениями мелких и крупных хищников, приматов, рептилий, грызунов и многих других питомцев зоопарка.  В течение недели мы расскажем об особенностях кормления разных животных более подробно!

говорится в сообщении

Так, посетители смогут увидеть, как тыкву дают белым медведицам Усладе и Хаарчаане, амурскому тигру, росомахам, волку, якутской корове и другой местной живности. С полной программой можно озакомиться здесь. 

Ранее на Piter.TV: В Петербурге проходит выставка, посвященная Дэвиду Боуи

Фото и видео: Piter.TV 

Теги: зооппрк , хэллоуин
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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