В Ленинградском зоопарке обитателей накормят тыквами

м. Весь день наши гости смогут наблюдать за кормлениями мелких и крупных хищников, приматов, рептилий, грызунов и многих других питомцев зоопарка.

В преддверии праздника Хэллоуин в Ленинградском зоопарке проходит "День Тыквы". Об этом говорится в официальной группе "Вконтакте".

Помимо своей удивительной красоты, тыква является источником клетчатки, витаминов, белков и других полезных качеств, которые необходимы животным. Весь день наши гости смогут наблюдать за кормлениями мелких и крупных хищников, приматов, рептилий, грызунов и многих других питомцев зоопарка. В течение недели мы расскажем об особенностях кормления разных животных более подробно! говорится в сообщении

Так, посетители смогут увидеть, как тыкву дают белым медведицам Усладе и Хаарчаане, амурскому тигру, росомахам, волку, якутской корове и другой местной живности. С полной программой можно озакомиться здесь.

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Фото и видео: Piter.TV