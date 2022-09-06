В Лейпциге жители вышли на протест против цен на энергоносители

Протестующие требовали отменить антироссийские санкции.

Несколько тысяч человек в Лейпциге вышли на протест против цен на энергоносители. Об этом сообщает "РИА Новости".

В понедельник, 5 сентября, около семи вечера по местному времени на одной из центральных площадей города собрались протестующие. Акцию анонсировала партия "Левые", которая заявила о катастрофической ситуации в экономике и ошибочных действиях властей Германии.

Собравшиеся в Лейпциге протестующие требовали отменить антироссийские санкции, которые спровоцировали рост цен на энергоносители и продовольствие.

Ранее Шольц заявил, что Германия полностью откажется от газа из России в декабре 2022 года.

Видео: YouTube / Gazeta Kronika