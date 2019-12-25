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В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов
Сегодня, 13:54
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matveyvn

В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов

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Мнение собственников о том, желают ли они продлить вещание телеканалов в Латвии, узнать не удалось.

В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов. Решение принял Латвийский национальный совет по электронным СМИ. Об этом сообщает "Общественное вещание Латвии".

Подчёркивается, что данное решение было принято в связи с отсутствием на территории республики официальных представителей данных телеканалов. Мнение собственников о том, желают ли они продлить вещание телеканалов в Латвии, узнать не удалось.

Ранее страны НАТО требуют от России не использовать 5G в приграничной зоне.

Фото: pixabay.com

Теги: запреты телеканалов, латвия, телеканалы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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