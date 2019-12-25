Мнение собственников о том, желают ли они продлить вещание телеканалов в Латвии, узнать не удалось.

В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов. Решение принял Латвийский национальный совет по электронным СМИ. Об этом сообщает "Общественное вещание Латвии".

Подчёркивается, что данное решение было принято в связи с отсутствием на территории республики официальных представителей данных телеканалов. Мнение собственников о том, желают ли они продлить вещание телеканалов в Латвии, узнать не удалось.

Ранее страны НАТО требуют от России не использовать 5G в приграничной зоне.

Фото: pixabay.com