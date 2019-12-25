Айгарс Калвитис рассказал о том, что Рига не сотрудничает с "Газпромом".

В Латвии признали, что возобновили закупку российского газа. Об этом рассказали представители местного энергетического предприятия Latvijas gāze со ссылкой на главу Айгарса Калвитиса. Эксперт заметил, что страна покупает природный газ из РФ не у "Газпрома", а у другого поставщика энергорсурсов. При этом оплата ведется в евро, а не рублях.

Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик. Айгарс Калвитис, глава компании Latvijas gāze

Эксперт заметил, что не может сказать о том, у какого поставщика Латвия закупает газ, так как это является коммерческой информацией. Глава Latvijas gāze добавил, что сведения не обсуждаются в публичном пространстве.

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Фото и видео: YouTube / LTV Ziņu dienests