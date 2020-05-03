В Латвии потеряли крупный дрон, улетевший в неизвестном направлении

Наблюдателей, которые могли бы заметить пропавший беспилотник, попросили связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе.

Латвийские власти объявили, что в ходе испытаний беспилотного летательного аппарата размерами 5,5 х 3,5 метров над дроном было потеряно управление, беспилотник улетел в неизвестном направлении. Как передает агентство BNS 3 мая, представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев заявил, что сейчас местоположение беспилотника не известно.

Уточняется, что уже отправлена информация представителям воздушных пространств соседних стран на случай, если аппарат все-таки пересечет границу. Система отключилась на высоте порядка 200 метров. Последней точкой нахождения беспилотника были окрестности Бауски и Адажи.

Ранее мы сообщали о том, что посол Украины в Латвии Александр Мищенко, назначенный в страну в 2019 году, грозится уничтожить местные сообщества украинцев из-за пророссийской позиции. В интервью главы "Объединения украинских обществ Латвии" Ирины Дукуле стало известно, что дипломат подвергает травле "старых латвийских украинцев" из-за того, что они не желают публично "выступать против агрессии России".

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