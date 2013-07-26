Ошибки в республике делались с мая по середину июня.

В Латвии подросткам вводили не соответствующие возрасту вакцины. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила официальный представитель местного Бюро по вакцинации от коронавируса Инга Васильева. Чиновница заметила, что несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет получали не соответствующий им препарат.

На момент, когда препараты еще не получили официального одобрения для вакцинации молодых людей, вакцину Moderna получили 64 несовершеннолетних, в 41 случае подростки были привиты однократным препаратом Janssen и еще в одном случае — AstraZeneca. Инга Васильева, представитель Бюро вакцинации

Чиновница заметила, что сейчас такие эпизоды исключены. Ошибочное введение вакцин в Латвии регистрировалось в период с 1 мая по 13 июня. Изначально подростки могли получить только одну вакцину от ковида - производство компаний BioNTech/Pfizer. С конца июля для данной возрастной категории была одобрена еще одна — вакцина Moderna.

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