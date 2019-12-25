В России начнут тестировать "кефирную" вакцину от коронавируса

Эксперимент должен начаться уже в сентябре.

Ученые из Института экспериментальной медицины планируют на животных протестировать вакцину от коронавируса, похожую на вид и по вкусу на кефир. Предполагается, что эксперимент начнется в сентябре. Об этом "Московскому комсомольцу" сообщил завотделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов.

Предполагается, что вакцина будет быстрее действовать, если ее выпустить в виде напитка. Дело в том, что вирус, по словам Суворова, проникает в организм через слизистую.

За счет того, что антитела вырабатываются на слизистой, мы можем защитить от инфекции еще до того, как она набрала силу и проникла в кровь. Можно делать ее и в виде назальных спреев. Но преимущество все же остается за пероральными формами, которые проглатываются. Александр Суворов, завотделом молекулярной микробиологии ИЭМ

Ранее мы писали, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса с повышенной устойчивостью к вакцинам.

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