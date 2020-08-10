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В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков

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Выстрелы зафиксированы в пункте Новотошковское.

В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал представитель Народной милиции Яков Осадчий. По словам эксперта, инцидент произошел на линии соприкосновения на Донбассе. Ранее в ведомстве отмечали, что украинская сторона использует перемирие в регионе для оборудования новых постов и минирования территории.

В ночь с 9 на 10 августа нашими наблюдателями в очередной раз был зафиксирован взрыв в районе позиций 93 бригады ВСУ

сообщение Якова Осадчего

Специалист объяснил, что жители населенного пункта Новотошковское, находящегося под контролем Киева, слышали очередь из стрелкового оружия. В Народной милиции считают, что там ВСУ ведут инженерные работы по модернизации позиций силовиков. В настоящее время информация о последствиях подрыва уточняется.

Зеленский рассказал о перемирии на Донбассе.

Видео: Youtube/Народная милиция ЛНР

Теги: взрыв, донбасс, лнр, новотошковское
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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