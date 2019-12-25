Украинский депутат Медведчук проводит отпуск в Крыму

Это не первый его визит в Крым после 2014 года.

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук отправился в отпуск в Крым. Об этом сообщило РИА "Новости", ссылаясь на пресс-секретаря политика Олега Бабанина.

Парламентарий приехал на полуостров вместе с семьей. Это не первый его визит в Крым после 2014 года, когда территория вошла в состав России. Медведчук объяснял, что любит это место и планирует приезжать туда в будущем. На вопрос о принадлежности полуострова политик подчеркивал, что считает его де-факто российским.

Отметим, что Виктор Медведчук является крёстным отцом дочери президент РФ Владимир Путин. В июне 2014 года Медведчук выступал посредником переговоров между ОБСЕ, официальными властями Украины и самопровозглашёнными ЛНР и ДНР.