Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Взрывчатку в автомобиль депутата Народного совета (местного парламента) в Луганской народной республике бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко заложили под сидение водителя. По факту инцидента Следственный комитет ведет уголовное дело.

Взрыв в машине Филипоненко прогремел, когда он уже выехал из дома на улицу Парашютную. Взрывчатку заложили под водительским креслом. сотрудник экстренного ведомства

Напомним, что депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров 8 ноября сообщил о гибели Михаила Филипоненко. Политик уточнил, что что 21 февраля 2022 года на погибшего уже совершали покушение. Тогда возле здания регионального представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, была взорвана его машина.

ФСБ возбудила дело против уроженца Тверской области, воевавшего за ВСУ.

Фото и видео: Следственный комитет России