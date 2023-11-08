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В ЛНР заявили, что взрывчатку в автомобиль Филипоненко заложили под сиденье водителя

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Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Взрывчатку в автомобиль депутата Народного совета (местного парламента) в Луганской народной республике бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко заложили под сидение водителя. По факту инцидента Следственный комитет ведет уголовное дело.

Взрыв в машине Филипоненко прогремел, когда он уже выехал из дома на улицу Парашютную. Взрывчатку заложили под водительским креслом.

сотрудник экстренного ведомства

Напомним, что депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров 8 ноября сообщил о гибели Михаила Филипоненко. Политик  уточнил, что  что 21 февраля 2022 года на погибшего уже совершали покушение. Тогда возле здания регионального представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, была взорвана его машина.

ФСБ возбудила дело против уроженца Тверской области, воевавшего за ВСУ.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: взрывчатка, лнр, михаил филипоненко, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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