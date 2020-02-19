В ЛНР заявили о гибели ополченца на Донбассе

Погиб представитель народной милиции во время обстрела украинскими силами.

В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе. Это произошло во второй обстрел украинскими силовиками Донбасса. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий "РИА Новостям". Трагедия произошла около 18:-30 вечера 18 февраля. Украинские военные открыли огонь по населенному пункту Березовское. По позициям Народной милиции выпустили шесть мин. Один из представителей ведомства скончался.

Ранее ЛНР и Украина обвинили друг друга в вооруженных атаках и возобновлении огня. По данным обеих сторон, противники использовали запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие. Утром 18 февраля также погиб один украинец, еще пятеро оказались ранены. В ЛНР рассказали, что жертвы пытались проникнуть на позиции Народной милиции, но подорвались на минном поле.

Ранее Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна