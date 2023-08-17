В ЛНР задержали шпиона, сотрудничавшего с иностранными спецслужбами

Мужчина задержан региональными силовиками.

Сотрудники ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, проживающего на территории ЛНР. В силовом ведомстве подозревают, что иностранный гражданин передавал сведения о местах дислокации военных и техники зарубежным спецслужбам. Предположительно, в период с октября 2022 года фигурант расследования собирал информацию о личном составе и технике Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ, которые "в дальнейшем передал специальным службам иностранного государства для использования против безопасности РФ". Сейчас мужчина задержан.

Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". пресс-служба ФСБ по региону

В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших подрыв станций связи.

Фото и видео: ФСБ по региону