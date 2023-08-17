В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших подрыв станций связи

Подозреваемые сейчас находятся в СИЗО.

Российские оперативники задержали двух человек в Красноярском крае, которые, планировали подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске. Соответствующее заявление сделали региональные представители ФСБ России.Известно, что операция по поимке подозреваемых велась при участии ФСБ по Центральному военному округу, силовой поддержке СОБРа Росгвардии. Следствие полагает, что мужчины планировали помешать рассылке министерства по обороне РФ через электронный сервис "Госуслуг" отправлять повестки о призыве на службу.

Два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР", планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске пресс-служба ФСБ РФ

Специалисты объяснили, что для осуществления своего плана злоумышленники через третье лицо они хотели приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство. Оно должно было состоять из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордового шнура. В настоящее время фигуранты расследования находится в СИЗО.

ФСБ: в Херсонской области задержали за шпионаж командира отряда теробороны ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости