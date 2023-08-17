ФСБ: в Херсонской области задержали за шпионаж командира отряда теробороны ВСУ

Задержанный получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.

В Херсонской области задержали за шпионаж командира отряда теробороны украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

54-летний мужчина был задержан контразведчиками с Дальнего Востока, работающими в зоне спецоперации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержанный получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера. Отмечается, что командир собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии. Возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

Ранее мы сообщали, что в Брянской области пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию региона.

Видео: УФСБ России по Хабаровскому краю