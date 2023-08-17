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ФСБ: в Херсонской области задержали за шпионаж командира отряда теробороны ВСУ

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Задержанный получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.

В Херсонской области задержали за шпионаж командира отряда теробороны украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

54-летний мужчина был задержан контразведчиками с Дальнего Востока, работающими в зоне спецоперации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержанный получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера. Отмечается, что командир собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии. Возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

Ранее мы сообщали, что в Брянской области пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию региона.

Видео: УФСБ России по Хабаровскому краю

Теги: вооруженные силы украины, задержание, фсб россии, херсонская область, шпионаж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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