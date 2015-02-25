В ЛНР обвинили силовиков в обстреле поселка в Донбассе

Во время обстрела было повреждено остекление школы.

Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) поселок Золотое-5 в Донбассе. Во время обстрела было повреждено остекление школы. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представители ЛНР до этого заявляли, что украинские силовики уже неделю не открывали огонь по их территории.

Остекление повреждено в ночь на 8 февраля в результате обстрела с направления подконтрольного Киеву поселка Золотое-4.

Ранее Кремль оценил призыв присоединить Донбасс к России.

Видео: Youtube/Народная милиция ЛНР