В Кузбассе задержали директора центра тестирования мигрантов

В преступной схеме в регионе были задействованы трое человек.

Директора Единого центра тестирования и образования мигрантов в городе Кемерове вместе с двумя местными жителями правоохранительные органы задержали за организацию незаконной миграции в российском регионе. Известно, что должностные лица выдавали иностранцам сертификаты за фиктивную сдачу экзамена на знание русского языка, а также основ законодательства страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета области. В надзорном ведомстве установили, что в период с июня 2021 года по май 2023 года участники преступной группы организовали незаконное пребывание в РФ граждан Узбекистана.

... Путем фиктивного проведения комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства при отсутствии у них минимального уровня знаний, необходимого для успешной сдачи экзамена. пресс-служба СК РФ по Кузбассу

Мигрантам выдавались подложные документы, которые позволяли им длительное время незаконно находиться на территории России. Ведется расследование по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. Речь идет об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. В ближайшее время подозреваемым будет выбрана мера пресечения.

Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов".

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье