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Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов"

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Василий Мусин будет находиться под стражей два месяца.

Замоскворецкий районный суд столицы арестовал генерального директора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа (по части 4 статьи 159 УК РФ). Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года.

пресс-служба суда

Следственные органы считают, что подозреваемый, находясь на должности главы акционерного общества, обманом похитил денежные средства, выделенные правоохранительными органами в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа. Напомним, что "Уральские заводы" в Ижевске занимаются проектированием и производством средств связи для полиции, промышленности, транспортно-логистических предприятий.

Экс-главу АФК "Система" отправили под домашний арест.

Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Теги: арест, гособоронзаказ, замоскворецкий районный суд, москва, мошенничество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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