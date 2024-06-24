Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов"

Василий Мусин будет находиться под стражей два месяца.

Замоскворецкий районный суд столицы арестовал генерального директора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа (по части 4 статьи 159 УК РФ). Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года. пресс-служба суда

Следственные органы считают, что подозреваемый, находясь на должности главы акционерного общества, обманом похитил денежные средства, выделенные правоохранительными органами в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа. Напомним, что "Уральские заводы" в Ижевске занимаются проектированием и производством средств связи для полиции, промышленности, транспортно-логистических предприятий.

Экс-главу АФК "Система" отправили под домашний арест.

Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы