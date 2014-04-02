В Кудрово и Невском районе пройдут гидравлические испытания

Испытания будут проводить 31 мая и 1 июня.

В ближайшие дни в Невском районе Петербурга и Кудрово специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведут гидравлические испытания. Об это 30 мая сообщили в пресс-службе компании.

Так, во вторник, 31 мая, на прочность и плотность проверят трубы по улицам Дыбенко, Крыленко, Якутской, проспектам Большевиков и Российскому, Кудровскому проезду. В Кудрово - на улицах Центральной, Венской, Английской, Столичной, Пражской, проспектам Строителей и Европейскому, а также по Итальянскому переулку.

В среду, 1 июня, испытают теплосети в Невском районе на улицах Народной, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Русановской, Приневской, переулку Челиева, проспектам Большевиков, Дальневосточному и Октябрьской набережной.

Напомним, что ГУП "ТЭК" предупредило о новых испытаниях теплосетей в 11 районах Петербурга. В течение четырех дней температура воды в трубах будет снижена до 40 градусов. В случае вытекания воды на поверхность граждан просят не приближаться к опасному участку.

Ранее мы писали, что второй атомный реактор запустили на строящемся ледоколе "Урал". Комиссия Балтзавода проведёт нейтронно-физические измерения и проверки активной зоны этого реактора.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"