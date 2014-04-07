В Крыму задержали бойца крымско-татарского батальона*

Мужчина арестован на два месяца.

В Крыму задержали бойца незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Об этом журналистам рассказали представители регионального управления ФСБ РФ. По данным силовой структуры, подозреваемый предпринял попытку пересечь государственную границу в статусе беженца. В настоящее время мужчина арестован на два месяца по решению Киевского районного суда города Симферополя..

По предварительным сведениям, фигурант расследования осуществлял обеспечение экстремистского батальона материальными ресурсами, обмундированием и продовольствием. Кроме этого, мужчина неоднократно принимал участие в антироссийских акциях, проводимых на территории Генического района Херсонской области. В частности, эта деятельность велась уже после начала специальной военной операции России на Украине.

В марте 2022 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при пересечении государственной границы РФ под видом беженца. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ пресс-служба ФСБ РФ по Крыму

По уголовной статье за участие в незаконном вооруженном формировании подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" - террористическое, экстремистское движение, деятельность которого запрещена на территории России.

Позиции российских пограничников обстреляли накануне в Суджанском районе Курской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости