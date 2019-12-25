Памятный камень с табличкой установлен в школе-интернате в Симферополе.

В Крыму увековечили память детей, убитых фашистами в Ейске. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Корреспондент рассказал, что памятный знак установлен в Симферопольской школе-интернате под номером два.

Мемориал представляет из себя гранитный камень, на котором установлена табличка. В ней говорится о памяти воспитанников детских домов Крыма, ставших жертвами нацистского режима в годы Великой Отечественной войны.

214 детей-инвалидов, эвакуированные из Симферополя были зверски убиты в Ейске Краснодарского края 9-10 октября 1942 года. Будем помнить всегда! текст памятной надписи

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде. Речь идет о трагедии, которая произошла в городе Ейск в октябре 1942 года. В тот период немецкие солдаты погрузили 214 детдомовцев-инвалидов в машины с газовыми камерами, в которых дети были умерщвлены.

В Германии обратились в СК по делу экс-нациста Оберлендера.