Он служил переводчиком в подразделении, организовавшем убийство 214 детдомовцев в Ейске.

В Германии обратились в СК по делу экс-нациста Оберлендера. Он служил переводчиком в подразделении, организовавшем убийство 214 детдомовцев в Ейске.

Об обращении в СК рассказал Томас Вилл, замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Люксенбурге. Об этом пишут "РИА Новости".

- Мы с СК находимся в контакте не только по этому делу, но и по другим темам, - сказал Вилл.

До этого власти Канады начали процесс депортации Оберлендера после лишения его гражданства. 14 февраля Следственный комитет России запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера.

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