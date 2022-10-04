В Крыму привлекли к ответственности исполнительниц националистической песни "Червона калина". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Полиция пояснила о том, что административное наказание коснулось "Миссис Крым-2022" Ольги Валеевой и ее подруги. На распространенном в социальных сетях ролике девушки признали свою вину и извинились за произошедшее.
В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.
пресс-служба МВД по Крыму
Уточняется, что Ольге Валеевой назначен штраф, так как у нее есть несовершеннолетние дети. В ее отношении составлены протоколы по статьям 20.3.3 КоАП РФ и 20.3 КоАП РФ. Речь идет о публичной дискредитации Вооруженных сил России, а также о пропаганде нацистской атрибутики.
"Червона калина" - запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая композиция.
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Фото и видео: МВД по Крыму
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