Суд выбрал наказание для "Миссис Крым-2022" Ольги Валеевой.

В Крыму привлекли к ответственности исполнительниц националистической песни "Червона калина". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Полиция пояснила о том, что административное наказание коснулось "Миссис Крым-2022" Ольги Валеевой и ее подруги. На распространенном в социальных сетях ролике девушки признали свою вину и извинились за произошедшее.

В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тыс. рублей. пресс-служба МВД по Крыму

Уточняется, что Ольге Валеевой назначен штраф, так как у нее есть несовершеннолетние дети. В ее отношении составлены протоколы по статьям 20.3.3 КоАП РФ и 20.3 КоАП РФ. Речь идет о публичной дискредитации Вооруженных сил России, а также о пропаганде нацистской атрибутики.

"Червона калина" - запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая композиция.

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Фото и видео: МВД по Крыму