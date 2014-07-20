В Кремле прокомментировали идею наказания для антипрививочников

Дмитрий Песков осудил врачей, которые отговаривают пациентов от прививок.

Кремль не должен принимать решения об административном или уголовном наказании для людей, выступающих против вакцинации от COVID-19. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня в СМИ появилась информация, что региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и СК России данные о 37 антиваксерах. Их могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 (максимальный срок – до трех лет лишения свободы) и 207.2 (максимальный срок – до пяти лет лишения свободы) Уголовного кодекса России.

Очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцины, когда жизни этих людей находятся в опасности. <...> А нужно ли и как нужно за это наказывать, это не нам решать, это не наша прерогатива. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее главврачи 11 больниц, пригласили противников вакцинации в "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения медицинских учреждений. В открытом письме авторы заявляют, что им известна точка зрения антиваксеров, а также выражают уверенность, что после посещения госпиталей они изменят ее.

Ранее врачи назвали новые симптомы COVID-19 у детей.

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