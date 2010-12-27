В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Это позволило развить взаимовыгодные отношения между Россией и странами Африки.

Дмитрий Песков объяснил, зачем Кремль списал странам Африки 20 миллиардный долг. По мнению пресс-секретаря ВЛадимира Путина, этим Москва открыла путь к работе отечественных компаний в Африке. Спикер назвал такой подход взаимовыгодным и прагматичным.

По мнению политика, это приведет страну к заключению новых торгово-экономических связей.Раньше из-за больших задолженностей местные фирмы по закону не могли начинать новые проекты.

Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с Африкой….долги эти эфемерные, невозвратные, зато сейчас расчистилось целое поле подчеркивает Песков

Благодаря списанию долгов, российские предприятия получили возможность работать на взаимовыгодной основе, увеличить товарооборот между государствами, и зарабатывать деньги, платя больше налогов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

