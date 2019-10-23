Путин: Россия списала странам Африки более 20 млрд долларов

Страна списала африканским коллегам долг в 20 млрд долларов.

Россия настроена наращивать присутствие в Африке на государственном уровне. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление Владимира Путина в рамках саммита "Россия-Африка", который проходит в Сочи.

Политик добавил, что отечественные компании много лет успешно сотрудничают в секторах африканской экономики. Ранее глава страны объявил, что Россия списала с задолженности стран Африки в более 20 млрд долларов. Путин напомнил, что с некоторыми государствами разработаны программы, которые позволяют использовать долговые средства в качестве источника финансирования национальных проектов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов.

Видео: YouTube/ SHOWTIME, CNN_1