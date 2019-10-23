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Глава Минтранса РФ: переговоры с президентом Египта по возобновлению авиасообщения прошли успешно

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Чиновники прокомментировал прошедшую встречу между Путиным и президентом Египта.

Глава Минтранса РФ рассказал, что переговоры с президентом Египта по возобновлению авиасообщения прошли успешно. Обсуждение между двумя главами государств  (России и Египта) он назвал конструктивным. Об этом сообщили в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

Ранее стало известно, что встреча Путина и Абдул-Фаттах ас-Сиси позволит вернуть авиасообщение в ближайшее время. Такое заявление накануне сделал представитель президентской администрации Египта Бассам Рады.

Сам президент России заявил, что российско-египетские отношения развиваются успешно. Между странами наблюдается рост товарооборота, показатель которого увеличился на 14 процентов или 7,7 млрд долларов.

Лидеры двух стран встретились на саммите "Россия-Африка", который проходит в Сочи. В нем участвуют делегаты из 54 стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что Египет готовится к запуску чартеров из России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CGTN Africa

Теги: авиасообщение, владимир путин, египет, минтранс
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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