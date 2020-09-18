В Красноярске арестовали подозреваемого в поджоге клиники

Ранее два месяца заключения под стражу получила директор клиники, в которой произошла трагедия.

В Красноярске арестовали подозреваемого в поджоге частной наркологической клиники "Чистый город". Об этом сообщили представители ТАСС, присутствовавшие на судебном заседании. В трагедии, унесшей жизни четырех человек, обвиняется местный житель по имени Дмитрий Еремин.

Избрать Еремину Дмитрию меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 15 ноября 2020 года включительно постановление суда

Пожар произошел в ночь на 16 сентября. Кроме четыре погибших также есть двое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело в отношении директора клиники за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Следственном комитете РФ считают, что причиной трагедии стал поджог, который произвел один из пациентов медицинского центра. Подозреваемый пойман. У клиники не было разрешения на размещение круглосуточного стационара. Пожарная сигнализация не сработала должным образом. В результате эвакуация в учреждении была организована несвоевременно.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России

