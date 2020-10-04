В Красносельском районе на полной скорости столкнулись две легковушки

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Красносельском районе столкнулись "Меган" и "Оптима". Видео с места событий появилось в распоряжении редакции Piter.TV.
Автомобили столкнулись на перекрёстке Проспекта Ветеранов и Партизана Германа.
Меган и Оптима устроили ДТП на перекрёстке Проспекта Ветеранов и Партизана Германа
отмечают очевидцы
О пострадавших пока никакой информации нет.
Ранее мы сообщали о том, что в Центральном районе неуравновешенная петербурженка устроила костер прямо в квартире.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все