  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:52
67
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Красносельском районе на полной скорости столкнулись две легковушки

0 0

О пострадавших пока никакой информации нет.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Красносельском районе столкнулись "Меган" и "Оптима". Видео с места событий появилось в распоряжении редакции Piter.TV.

Автомобили столкнулись на перекрёстке Проспекта Ветеранов и Партизана Германа. 

Меган и Оптима устроили ДТП на перекрёстке Проспекта Ветеранов и Партизана Германа

отмечают очевидцы

О пострадавших пока никакой информации нет. 

Ранее мы сообщали о том, что в Центральном районе неуравновешенная петербурженка устроила костер прямо в квартире.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; Видео:Piter.TV

Теги: дтп красносельский район, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии