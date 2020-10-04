В Красносельском районе на полной скорости столкнулись две легковушки

О пострадавших пока никакой информации нет.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Красносельском районе столкнулись "Меган" и "Оптима". Видео с места событий появилось в распоряжении редакции Piter.TV.

Автомобили столкнулись на перекрёстке Проспекта Ветеранов и Партизана Германа.

Меган и Оптима устроили ДТП на перекрёстке Проспекта Ветеранов и Партизана Германа отмечают очевидцы

О пострадавших пока никакой информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Центральном районе неуравновешенная петербурженка устроила костер прямо в квартире.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; Видео:Piter.TV