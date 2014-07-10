В Красном Селе сгорел частный дом

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей.

В Красносельском районе сегодня, 20 июня, произошел пожар. В садоводстве "Северная верфь" на 10-й линии горел дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:39. В одноэтажном, каркасно-щитовом доме происходило горение по всей площади.

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей. В 15:46 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Чарушинской горела легковушка.

Фото: Piter.tv